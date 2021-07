Athlétisme: Rani Rosius pulvérise son record sur 100 m… avec trop de vent

On attendait aussi avec intérêt les débuts de Jonathan Sacoor, que son entraîneur Jacques Borlée avait récupéré dans un triste état à son retour des États-Unis, début mai. Le champion du monde junior 2018 du 400 m, a confirmé son retour progressif vers les sommets en remportant, sans forcer, sa série en 46.34.

Les athlètes belges ont, dans l’ensemble, bien entamé l’Euro espoir de Tallinn, réservé aux moins de 23 ans. L’exploit est venu de Rani Rosius, la championne de Belgique du 100 m, qui, après avoir remporté sa série en 11.41 (+0,1 m/s), a frappé très fort en demi-finale. La Limbourgeoise, qui a un record personnel de 11.33, s’est, en effet, imposée dans la première des trois courses en 11.16. Un chrono sensationnel malheureusement aidé par un vent favorable de 3,0 m/s et qui ne sera donc pas homologable. Mais en finale, ce vendredi soir, Rosius sera assurément la fille à battre.

À l’exception de Thomas Vanoppen et Louis Vandermessen éliminés sur 1.500 m, tous les autres Belges engagés lors de cette première journée se sont qualifiés pour les demi-finales de leur épreuve respective : Eline Claeys et Nina Hespel sur 400 m haies, Ruben Verheyden sur 1.500 m et Tuur Bras sur 400 m haies. À la hauteur, Zita Goossens s’est qualifiée pour la finale.