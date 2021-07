David Goffin se décidera pour les Jeux de Tokyo, ce lundi

Forfait à Wimbledon, le nº1 belge David Goffin (16e à l’ATP), avait d’abord opté pour une semaine de repos en Espagne, avant de reprendre les soins et les entraînements, petit à petit. Mais la course contre-la-montre est évidemment très serrée pour le Liégeois qui décidera, ce lundi, s’il prendra part, ou non, à ses troisièmes Jeux olympiques, après Londres 2012 et Rio 2016.

Goffin est pour l’instant dans la sélection belge (la compétition tennistique s’étalera du 23 au 31 juillet) et est plutôt positif à l’idée de jouer à Tokyo où il a enlevé un titre en 2017 et était encore finaliste en 2016 ! Même si l’expérience sera tout autre, sans public. D’ailleurs, les forfaits sont déjà nombreux, et importants, côté masculin, avec les absences déjà confirmées de Nadal, Thiem, Wawrinka, Dimitrov, Shapovalov, Sinner, etc. Ils sont déjà 16 joueurs du top-40 à avoir dit non à ces Jeux.