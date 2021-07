Coronavirus: Erika Vlieghe met en garde contre la progression du virus

Désormais, le Portugal et la majeure partie de l’Espagne sont en rouge sur la carte du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC). Tandis qu’une agence de voyages a fait rapatrier toutes les personnes de l’agence en vacances en Espagne, après que plusieurs infections au Covid-19 ont été identifiées.

Pour Erika Vlieghe, présidente du groupe d’experts en charge de la stratégie de crise (GEMS), la nouvelle flambée des contaminations au Covid-19 va plus vite que prévu. Elle évoque, l’arrivée du variant delta, l’atmosphère estivale plus détendue et peut-être aussi l’Euro de football, au cours duquel de nombreuses personnes ont voyagé dans des conditions pas toujours très sûres.