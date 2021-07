Trois grandes sociétés belges sur dix ne dévoilent pas leurs émissions (PRESS)

Pour l'heure, 36 des 55 grandes sociétés belges fournissent des indicateurs plus ou moins précis sur leurs émissions, selon l'étude de l'agence de communication Finn qui a scanné leurs rapports financiers et durables ainsi que leurs sites web.

Dix-sept d'entre elles font un reporting spécifique et chiffré sur la durabilité, expriment des engagements, publient leur empreinte carbone, détaillent leurs émissions directes et indirectes et communiquent sur leurs objectifs de réduction. Ce sont les bons élèves de la classe, parmi lesquels figurent 13 sociétés cotées telles qu'AB InBev, UCB, Umicore, bpost, KBC, Proximus ou Solvay. Les quatre non cotées sont les banques Belfius et Argenta, le groupe de dragage DEME et le groupe agroalimentaire Vandemoortele.