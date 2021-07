Assassinat du président haïtien: 11 suspects arrêtés à l’ambassade de Taïwan

«A l’aube du 8 (juillet), la sécurité de l’ambassade a découvert qu’un groupe d’hommes armés étaient entrés par effraction dans la cour de l’ambassade», a-t-elle dit à l’AFP. «Le personnel de sécurité en a immédiatement informé le personnel de l’ambassade et la police haïtienne.» «A la demande du gouvernement haïtien, et afin d’aider à l’interpellation des suspects, l’ambassade a donné à la police haïtienne l’autorisation d’entrer dans le périmètre de l’ambassade.»

Dans un communiqué posté sur son site internet, l’ambassade de Taïwan à Port-au-Prince décrit les hommes comme des «mercenaires» et des suspects dans l’assassinat. «La police a lancé une opération vers 16h (heure locale) et est parvenue à arrêter 11 suspects», explique l’ambassade dans son communiqué. «L’opération a été rondement menée», poursuit l’ambassade en qualifiant aussi l’assassinat de «cruel et barbare».