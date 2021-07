En France, le conseil scientifique préconise l’«obligation vaccinale des soignants»

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français pendant la pandémie de Covid-19, préconise «une obligation vaccinale pour les soignants» parmi les mesures pour faire face à la progression rapide du variant Delta. Dans un nouvel avis paru vendredi, le conseil scientifique dit appuyer la «recommandation» du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale pour «aller vers ‘une obligation vaccinale des soignants’», appelant à accélérer l’adoption de «mesures juridiques et législatives».

Lire aussi Coronavirus: les soignants bruxellois rechignent toujours à se faire vacciner Le gouvernement planche sur un projet de loi qui pourrait être adopté avant la fin juillet et inclure cette obligation. Le conseil scientifique estime qu’elle «pourrait être étendue à d’autres catégories, comme les aidants, le personnel des services à la personne ou l’ensemble des professionnels (non sanitaires) exposés et exposant à un risque pour autrui».

Le conseil se dit également préoccupé par le niveau de vaccination des «plus de 60 ans et des personnes à risque entre 40 et 60 ans», et des «personnes jeunes à risque et en particulier obèses», alors que «selon les dernières données disponibles, seules 50% des personnes seraient vaccinées».