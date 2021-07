L'économie belge pourrait retrouver son niveau de fin 2019 au début 2022 (FEB) - 2

Il ressort des résultats que la plupart des secteurs sondés par la FEB sont beaucoup plus positifs concernant l'activité économique, l'emploi, les investissements et les perspectives qu'en novembre dernier. Une majorité des secteurs s'attend à une activité économique égale ou supérieure à la normale dans six mois. Les investissements seraient également maintenus dans la moitié des entreprises. On peut donc s'attendre à ce que ce redressement perdure et prenne encore plus d'ampleur lors du second semestre de 2021, a indiqué la FEB.

Les signes d'un redressement économique s'illustrent plus concrètement par le fait que 50% des répondants rapportent une activité économique qui est actuellement à un niveau égal ou supérieur à la normale, contre 10% lors de la précédente enquête, en novembre 2020. Concernant les perspectives économiques dans six mois, le regain d'optimisme est encore plus marqué. Désormais, une grande majorité des secteurs sondés s'attendent à une activité égale (50%) ou supérieure (25%) au niveau normal dans six mois. En novembre dernier, seulement deux secteurs anticipaient un niveau d'activité normal et aucun n'envisageait une production supérieure à la normale.