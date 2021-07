Boîtes de nuit: à quand la réouverture des pistes de danse en Belgique?

Lors du dernier Comité de concertation du 18 juin, le Premier Alexander De Croo a affirmé ne pas avoir oublié le monde de la nuit. « Naturellement dans les clubs de nuit on est vraiment proches les uns des autres, on est à l’intérieur. Donc dès qu’on estime qu’on peut le faire en sécurité, on ne les gardera pas fermés une semaine de trop ».

Le bilan de ces expériences, annoncé lors d’une conférence de presse ce mercredi, s’est avéré positif : les rassemblements n’ont pas été vecteurs de contaminations au covid. « Un accès à toute la culture peut être garanti, quoi que nous réserve l’épidémie à l’avenir » a conclu Bénédicte Linard.

La Brussels By Night Federation, qui représente les professionnels bruxellois du monde de la nuit, a envoyé en collaboration avec plus de cinquante opérateurs belges un protocole sanitaire au ministre fédéral des Indépendants, des Classes moyennes et des PME David Clarinval (MR) et d’autres représentants politiques le 3 juin. En date du 21 juin « aucune séance de travail n’a été menée autour de ce protocole », selon le porte-parole de la fédération, Lorenzo Serra.

Le prochain Codeco se déroulera le 16 juillet.