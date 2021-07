Froome en tête, Van Aert 7e: voici les coureurs les mieux payés du Tour de France 2021

Qui sont les coureurs les mieux payés du Tour de France 2021 ? Selon les informations de Sportune, le plus gros salaire de la Grande Boucle est celui de… Chris Froome, pourtant 142e du classement général. Le Britannique, quadruple vainqueur du Tour, perçoit un salaire annuel de 5.5 millions d’euros soit 500.000 de plus que le maillot jaune et tenant du titre Tadej Pogacar. Peter Sagan complète le podium.

Seul Belge du top 10, Wout van Aert se classe à la 7e place, devant des coureurs comme Van der Poel ou encore Roglic, avec 2.2 millions d’euros par an.