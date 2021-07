Coronavirus: de nouveaux effets secondaires possibles reconnus par l’EMA pour les vaccins de Pfizer et de Moderna

Les cas observés sont principalement survenus dans les 14 jours suivant la vaccination, plus souvent après la deuxième dose et chez des hommes adultes plus jeunes. Dans cinq cas, la personne est décédée. Ces personnes étaient soit d’un âge avancé, soit atteintes de maladies concomitantes. Les données disponibles suggèrent que l’évolution de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est similaire à l’évolution typique de ces affections, s’améliorant généralement avec du repos ou un traitement. L’EMA rappelle en outre que dans le seul Espace économique européen, plus de 177 millions de doses de Pfizer et plus de 20 millions de doses de Moderna ont déjà été administrées.