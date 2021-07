Bruxelles: la place De Brouckère bientôt transformée

Les gagnants

La Belgique

On a gagné ! On a gagné ! Waar is da feestje ? Hier is da feestje ! Ohé ohé ohé ! Champions d’Europe ! L’auteur de ces lignes serait-il devenu fou aux lendemains de l’élimination des Diables rouges par l’Italie à l’Euro de foot ? Nenni ! Cet enthousiasme forcé n’a rien à voir avec le ballon rond, il souligne une autre victoire noir-jaune-rouge : la Belgique triomphe sur le terrain de la vaccination anti-covid. Ohé ohé ohé !

Rodrigo Beenkens

Privé de l’Euro et surtout de ses chers Diables rouges, le commentateur sportif de la RTBF se console avec un Tour de France où nos couleurs se mettent en évidence. On pense notamment à Wout Van Aert, auteur d’un incroyable exploit sur les pentes du Ventoux. Du coup, notre Rodrigo...