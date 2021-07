Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 efface ses pertes de jeudi, aidé par Wall Street

Aperam (46,73) et Galapagos (58,16) étaient en tête avec des bonds de 4,56 et 3,71%, Solvay (110,00) et UCB (90,30) gagnant 2,66 et 0,74% tandis que arGEN-X (261,90) se contentait d'un mieux de 0,85%. KBC (66,30) et Ageas (46,84) valaient 3,40 et 3,01% de plus que jeudi, AB InBev (58,88) ne remontant plus que de 0,36%. Proximus (16,55) et Telenet (32,06) progressaient de 0,95 et 1,58%, Orange Belgium (19,04) et Bpost (10,60) gagnant par ailleurs 0,21 et 2,22%. GBL (95,38) et Melexis (88,50) étaient positives de 1,60 et 2,49%, Aedifica (117,90) gagnant 1,55%.

D'Ieteren (107,50) et Jensen (30,40) se distinguaient par des bonds de 3,4 et 3,7%, Deceuninck (3,14) et Shurgard (43,90) progressant de 3,6 et 2,7%, Quest For Growth (7,60) et Akka Tech. (22,70) de 2,1% comme Keyware Tech. (0,96). Nyxoah (27,50) s'envolait finalement de 9,5% alors que Sequana Medical (7,92) chutait de 5,2%, Biocartis (3,85), Bone Therapeutics (2,60) et MDxHealth (1,38) gagnant de 2,9 à 2,6%.