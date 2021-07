Lettres et colis bientôt distribués sans émettre d'émissions à Mons

Pour distribuer le courrier sans émettre d'émissions, l'entreprise postale mise sur l'utilisation de véhicules électriques, de facteurs et factrices à pied, aidés d'une remorque électrique et sur la multiplication des points d'enlèvement. L'écozone sera installée "dans les prochains mois" à Mons, intramuros.

Les véhicules électriques serviront de base pour approvisionner les facteurs et factrices en lettres et colis à distribuer, mais aussi pour livrer les points de collecte et bureaux de poste. Le personnel à pied pourra, lui, s'aider de remorques électriques pour sa tournée.