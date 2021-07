Marc Van Ranst inquiet pour les retours de voyages: «Notre système de testing et de tracing n'est pas prêt»

Pour le virologue, « c’est un cluster qui est connu, le suivi des contacts sera important ». Il se dit par contre beaucoup plus préoccupé par « tous les cas et clusters que nous ne connaissons pas. Car c’est ça qu’il va arriver au centuple lorsque les gens rentreront de leurs voyages avec des personnes qui ne savent pas qu’elles sont infectées, ou qui le savent mais qui ne le disent pas », a-t-il ajouté au média flamand. « Notre système de testing et de tracing n'est pas prêt. Je suis bien plus inquiet par rapport à cela que pour ces quelques bus de jeunes ».