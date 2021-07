Athlétisme: Rani Rosius sacrée vice-championne d’Europe espoir du 100 m

Rosius, qui avait réussi la veille le meilleur temps des demi-finales en 11.16 avec un vent trop favorable (+3,0) avait pourtant pris un très mauvais départ, avec le temps de réaction le plus lent des finalistes (0.214). Mais elle s’est très bien rattrapée dans les 20 derniers mètres pour venir coiffer Awuah.

Rani Rosius n’a pas manqué ses grands débuts individuels dans un championnat de jeunes, ce vendredi, à l’Euro espoir de Tallinn. A 21 ans, la Limbourgeoise a, en effet, décroché l’argent sur 100 m en terminant 2e en 11.43 (-1,3 m/s) derrière l’Allemande Kaden (11.36) et devant la Britannique Awuah (11.44).

Pour l’athlète de l’AV Toekomst, qui avait émergé sur le devant de la scène l’an dernier, c’est une nouvelle confirmation de son talent, un mois et demi après son record personnel de 11.33 établi à Dessau et quinze jours après sa victoire aux championnats de Belgique.

D’autres athlètes belges ont brillé lors des séries qualificatives en Estonie, essentiellement côté masculin. Sur 400 m, Jonathan Sacoor a confirmé son retour aux affaires avec une victoire tout en contrôle dans sa demi-finale du 400 m en 45.77, son meilleur temps de l’année et son premier sous les 46 secondes en 2021. Seul le Suisse Petrucciani a été plus rapide que lui en 45.72 et devrait être son principal adversaire pour la victoire.