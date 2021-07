Novak Djokovic en finale de Wimbledon pour viser un 20e titre du Grand Chelem

Il était 18h13, en ce mercredi de quarts de finale messieurs à Wimbledon, lorsqu’un géant a quitté le Central via une sortie inhabituelle pour lui : la petite porte… Mais était-ce bien Roger Federer ? Car on n’avait jamais vu le Suisse si… maladroit, hors timing, sur son gazon sacré. Hubert Hurcasz, qui voue une admiration sans limite au Balois, avait bien enfilé son plus beau costume tennistique, mais ça n’explique pas la prestation fantomatique du Suisse. Même à un mois de ses 40 ans, et surtout après la progression constante qu’il l’avait ravi ces derniers jours.