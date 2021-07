La démission d’Ihsane Haouach était la «seule solution», selon Georges-Louis Bouchez

La démission de la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH), Ihsane Haouach, était la « seule solution », a commenté vendredi soir le président du MR Georges-Louis Bouchez.

Mme Haouach a annoncé sa démission quelques heures plus tôt, invoquant les « attaques personnelles incessantes » et le cyberharcèlement dont elle affirme faire l’objet. Sa nomination à l’IEFH par la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Sarah Schlitz (Ecolo), avait précisément été contestée par le MR, dont le président avait déclaré que « la désignation d’une femme portant un signe convictionnel comme commissaire du gouvernement de l’institut de l’égalité des femmes et des hommes est totalement contraire au principe de neutralité de l’Etat ».