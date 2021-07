Démission d’Ihsane Haouach: la N-VA demande des explications

Ihsane Haouach a présenté vendredi sa démission en tant que commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IVGM). Dans sa lettre de démission, Mme Haouach, qui est sous le feu des critiques depuis un certain temps, écrit qu’elle a fait l’objet d’attaques personnelles depuis sa nomination.

Le parti d’opposition N-VA souhaite que le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et la Secrétaire d’Etat Sarah Schlitz (Ecolo) donnent plus d’explications à la Chambre sur le licenciement de la commissaire du gouvernement Ihsane Haouach.

Suite à ces informations, le président du parti de la N-VA, Peter De Roover, veut plus d’explications. « J’exige donc immédiatement que le Premier ministre Alexander De Croo et la Secrétaire d’État Sarah Schlitz se rendent au Parlement pour un texte et une explication », dit-il dans un communiqué de presse envoyé vendredi soir. « Pourquoi ces informations n’ont-elles pas été partagées avec nous et comment est-il possible qu’une personne soit nommée commissaire du gouvernement sans une véritable enquête préalable ? », s’interroge-t-il.