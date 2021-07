Ces averses intenses attendues: le numéro 1722 pour risque de tempête ou d’inondation est activé

Le numéro de téléphone 1722, dédié aux appels concernant les dommages causés par une tempête et les dégâts des eaux, a été activé samedi par le SPF Intérieur. L’Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement d’averses intenses pour l’après-midi.

Samedi après-midi et en soirée, une zone de pluie et d’averses orageuses traversera la Belgique. Ces averses pourraient localement être intenses et donner lieu à beaucoup de précipitations sur un court laps de temps (plus de 20 l/ m2 en 6 heures), avertit l’IRM. L’avertissement est valable pour toutes les provinces.