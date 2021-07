Paul Mariner, ancien attaquant anglais, est décédé à 68 ans

Ipswich -- qui évolue désormais en League One, la D3 anglaise -- a rendu hommage à son ancien buteur. « Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de la légende de la ville, Paul Mariner, à l’âge de 68 ans. Les pensées de tout le monde à #itfc sont avec la famille et les amis de Paul en ce triste moment », a déclaré le club dans un tweet. « Nous sommes tristes d’apprendre que Paul Mariner, qui a joué 35 fois pour les #ThreeLions, est décédé à l’âge de 68 ans », a tweeté l’équipe d’Angleterre. « Mariner a représenté l’Angleterre entre 1977 et 1985, marquant 13 buts. Nos pensées et notre sympathie vont à sa famille, ses amis et ses anciens clubs. »