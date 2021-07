Tour de France: Warren Barguil, impliqué dans la grosse chute vendredi, abandonne avant la 14e étape (vidéo)

Warren Barguil ne prendra pas le départ de la 14e étape du Tour de France, samedi, à Carcassonne, a annoncé son équipe, Arkéa-Samsic. Le coureur français souffre du dos et du fessier après avoir été impliqué dans la chute collective qui a marqué la 13e étape, vendredi.

« Hier malheureusement, j’ai été impliqué dans la grosse chute dans la descente, où il y a les gravillons », a raconté Barguil dans une vidéo publiée par son équipe. « J’ai voulu finir l’étape et forcément le Tour, mais c’est la chute de trop. J’ai des séquelles au niveau du dos et au niveau de mon fessier où j’ai du mal à forcer de ma jambe droite. Avec l’équipe et le staff, on a décidé que je ne partais pas. Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne comme ça normalement, mais je pense que pour des raisons de santé, il faut savoir dire stop. »