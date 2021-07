Tour de France: Soren Kragh Andersen «montre des signes de commotion cérébrale» et se retire de la course

Impliqué dans la grosse chute de vendredi, Soren Kragh Andersen ne prendra pas le départ de la 14e étape du Tour de France, samedi, à Carcassonne. Le Danois a montré des signes de commotion cérébrale, a annoncé son équipe, DSM.

Après la chute, Kragh Andersen avait repris la course et franchi la ligne en avant-dernière position, à plus de 16 minutes du vainqueur, Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step). « Après une observation attentive pendant la nuit, Kragh Andersen a montré des signes de commotion cérébrale, ce qui n’a laissé aucune place à la discussion avec le personnel médical concernant son maintien dans la course », a expliqué la formation DSM dans un communiqué. Le Danois de 26 ans va rentrer chez lui et observer une « période de repos complet sans vélo ».