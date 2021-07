Le variant delta progresse en Europe, suscitant des inquiétudes avant la finale de l’Euro 2020

La responsabilité d’administrer les doses revient aux gouvernements des 27 Etats membres de l’union, et certains avancent plus vite que d’autres, mais selon Ursula von der Leyen, «l’UE a tenu sa promesse». «Le Covid-19 n’est pas encore vaincu. Mais nous sommes prêts à continuer à fournir des vaccins — également contre de nouveaux variants», a-t-elle ajouté.

Nouvelles restrictions en Espagne et au Portugal

Le variant delta, très contagieux, continuer de se propager et inquiète particulièrement. Face à la hausse «exponentielle» des cas de Covid-19 enregistrée depuis plusieurs jours, principalement chez les jeunes, la Catalogne a ainsi décidé de réimposer des restrictions. Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes vont devoir garder portes closes et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes dans cette région d’Espagne.