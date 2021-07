Mollema l'emporte à Quillan, Martin se replace: ce qu'il faut retenir de la 14e étape du Tour de France

Une constante dans ce Tour, la bagarre dès le baisser du drapeau pour provoquer l'échappée. Un trio avec Alaphilippe et Mohoric laissait trop d'équipes insatisfaites derrière et devait s'incliner, au même titre qu'un autre essai de 5 hommes, repris à hauteur du sprint intermédiaire de Lavelanet.

Le Col de Montségur voyait enfin à Poels et Woods – concurrents dans la quête du maillot à pois - de s'extraire, rejoint par Cattaneo d'abord et sept poursuivants ensuite : Chaves, Fraile, Konrad, Higuita, G. Martin, Meintjes et Mollema. Le retour d'un quatuor français (Gesbert, Madouas, Pacher et Rolland) à 60 bornes du but donnait à l'échappée sa forme définitive et. décisive.