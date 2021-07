Feu vert du G20 à l’accord sur un big bang fiscal envers les multinationales

Les grands argentiers du G20 ont « approuvé » samedi l’accord « historique sur une architecture fiscale internationale plus stable et plus équitable », qui instaure un impôt mondial d’« au moins 15 % » sur les bénéfices des multinationales, a appris l’AFP de source proche des négociations.

Le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire a salué cet accord politique, estimant qu’il « n’y a plus de retour en arrière possible ». « Le G20 Finances de Venise est un G20 décisif qui marque un avant et un après », s’est-il félicité dans une déclaration écrite transmise à l’AFP, appelant désormais à « mettre effectivement en œuvre la réforme de la fiscalité internationale d’ici 2023 ». « Nous opérons aujourd’hui une révolution fiscale. Nous tournons le dos à des décennies de course au moins-disant fiscal qui ont montré que c’était totalement inefficace », a ajouté le ministre français.