Remco Evenepoel s’envole vers Tokyo avec des ambitions de médailles: «Nous allons tout donner»

Cinq athlètes belges, parmi lesquels Remco Evenepoel, s’envolent en direction de Tokyo ce samedi soir vers 21h. Le cycliste de Deceuninck – Quick-Step débarque aux Jeux Olympiques avec de saines ambitions : « Avec cette équipe, nous pouvons y aller deux fois pour une médaille », croit le jeune prodige. A Tokyo, Remco Evenepoel sera le leader de l’équipe, au même titre que Wout Van Aert. Il y a d’énormes espoirs placés en eux parce qu’il y a des ambitions tant sur le contre-la-montre que sur la course en ligne. « Que ce soit moi ou Wout, ça n’a pas d’importance pour la Belgique. Nous allons tout donner et espérer que, comme à Rio, nous parviendrons à réaliser la course parfaite. Le fait que nous ayons Greg avec nous est parfait, car il pourra nous partager son expérience », explique-t-il.

Il s’agira des premiers Jeux pour le jeune coureur. Qui sait, il reviendra peut-être directement avec une médaille autour du cou. Et il sait déjà laquelle il préférerait y accrocher. « Je pense que toutes les deux sont uniques. Mais si je pouvais choisir : la course en ligne », confirme le principal intéressé. « Lorsque l’on regarde Greg, tous les jours il roule avec un casque doré. C’est quelque chose d’encore plus spécial. »