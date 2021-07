Elise Mertens après son triomphe en double à Wimbledon: «Notre fighting spirit a fait la différence»

Elise Mertens (WTA 8) était aux anges, samedi soir à Wimbledon, après avoir ajouté un troisième titre du Grand Chelem en double à sa collection. Pour sa toute première finale sur le gazon londonien, la Limbourgeoise, 25 ans, et sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5) sont sorties victorieuses d’un thriller de 2h30 sur le Centre Court contre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24) et Elena Vesnina (WTA 139). Elles se sont imposées 3-6, 7-5 et 9-7 après avoir sauvé deux balles de match à 5-4 dans le deuxième set.

« Ce fut un match incroyable », déclare Elise Mertens. « J’ai l’impression que cela avait duré 7 heures tellement c’était serré. Je me disais que cela ne finirait jamais. C’est la raison pour laquelle, lors de notre première balle de match, j’ai dit à Su-Wei ’Vas-y. De grâce, conclus !’ Ce fut un match tellement éprouvant. Elles ont également eu des balles de match, si je me souviens bien. Nous avons simplement continué à nous accrocher. Nous n’avons jamais abandonné. Et c’est peut-être ce fighting spirit que nous avons affiché qui a fait la différence aujourd’hui. Bien sûr, il y avait de la tension, mais nous l’avons bien gérée à la fin. Là, on en rigole, mais nous sommes très heureuses d’avoir réussi à conclure ».