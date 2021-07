Lionel Messi en pleurs après avoir remporté la Copa America contre le Brésil (photos et vidéos)

Le coach italien, ancien sélectionneur de l’équipe d’Angleterre (2007-2012) ose quelques prédictions sur l’issue de la finale de dimanche : les Three Lions, « ce n’est pas l’Espagne : ils sont forts, agressifs et n’ont encaissé qu’un seul but, mais ils sont plus basiques, il est parfaitement possible de leur prendre le ballon des pieds »