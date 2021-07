Thomas Detry en tête de l’Open d’Ecosse de golf: «Continuer à jouer mon jeu»

Voilà qui est prometteur à moins de 3 semaines du tournoi olympique qu’il disputera en compagnie de Thomas Pieters ! Co-leader avec Jon Rahm du Scottish Open de golf depuis vendredi, Thomas Detry s’est maintenu en tête de ce tournoi très important de l’European Tour, à l’issue de la journée de samedi. Et c’est désormais l’Anglais Matt Fitzpatrick qui partage le leadership avec notre compatriote, avec un coup de moins que le nº1 mondial et récent vainqueur de l’US open, Jon Rahm.

Troisième jour de suite sous le par

Pour la troisième journée consécutive, Thomas Detry a rentré une carte sous le par (71) sur le parcours du Renaissance Club, à North Berwick. Et après avoir enregistré successivement des scores de 66 et 65, le Bruxellois a cette fois terminé sur un score de 68, au terme d’un parcours ponctué d’un eagle et de deux birdies pour un seul bogey, mais aussi d’un fameux sauvetage sur le trou nº17, où il a sauvé une balle perdue derrière les tribunes par une très belle approche qui a même failli s’achever par un birdie !