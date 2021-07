Espagne, Pays-Bas, Malte…: le variant delta pousse certains pays à réimposer des restrictions

Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes vont devoir garder portes closes et il faudra présenter un test négatif ou être vacciné pour participer à des événements en plein air réunissant plus de 500 personnes dans cette région d’Espagne.

Au moment où Catalans et Néerlandais doivent quitter les pistes de danse pour une durée indéterminée, les Français ont retrouvé vendredi les joies des soirées en discothèque pour la première fois depuis mars 2020, non sans quelques cafouillages.

La nécessité de présenter un pass sanitaire a parfois bloqué des fêtards devant la porte. Soit parce qu’ils en étaient dépourvus, soit parce que des agents de sécurité refusaient les captures d’écran de tests négatifs, par peur de falsifications.

Au Mistral, une boîte historique d’Aix-en-Provence (sud-est), l’entrée – sur réservation – a été fluide, tout le monde ayant eu son pass. « On retrouve le goût de la vie », a lâché Lucie, une cliente. « On est bien. Les filles sont belles, on danse, on est libres, enfin libres », s’est exclamé Gérard.

Reste à savoir si cette réouverture va résister aux assauts du variant Delta, en passe d’être majoritaire en France – le président Emmanuel Macron doit faire une allocution lundi soir sur la situation sanitaire – comme quasiment partout ailleurs dans le monde.

Ce variant apparu initialement en Inde est le plus contagieux répertorié depuis le début de la pandémie. Il provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre des nouveaux cas en Europe et aux Etats-Unis.

A compter de mercredi, Malte fermera ses frontières aux voyageurs non vaccinés. « Nous serons le premier pays en Europe à prendre cette mesure », a relevé son ministre de la Santé.

En Algérie, le nouveau Premier ministre Aïmene Benabderrahmane s’est placé samedi à l’isolement pour sept jours après avoir été testé positif au Covid-19.

Cette maladie a fait au moins 4.013.756 morts depuis qu’elle a été détectée fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis restent le pays le plus meurtri, 606.806 personnes y ayant péri pour un total de 33.812.977 cas recensés.

Dans ce contexte, la perspective d’un rassemblement de 65.000 supporters de football dans le stade de Wembley à Londres dimanche soir pour la finale de l’Euro-2020 entre l’Angleterre et l’Italie a fait naître de vives inquiétudes.

Et encore davantage les festivités de la « troisième mi-temps », hors des gradins, dans un pays où la quasi totalité des restrictions ont été levées mais que le variant Delta n’épargne pas, avec près de 30.000 nouveaux cas par jour au Royaume-Uni sur la semaine écoulée.