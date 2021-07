Déroute historique des Etats-Unis: une défaite en basket face au Nigeria avant les JO

Les Etats-Unis ont perdu 87-90 face au Nigeria samedi à Las Vegas lors d’un match de préparation pour les JO de Tokyo, première défaite jamais encaissée par le pays roi du basket contre une nation africaine.

Le Nigeria, qui compte plusieurs joueurs de la NBA dans ses rangs et Mike Brown, un ancien entraîneur du plus puissant championnat de basket au monde, à sa tête, se sont imposés grâce à leur grande adresse derrière la raquette (20 sur 42), dont six paniers à 3 points inscrits par Gabe Vincent (Miami Heat), leur meilleur marqueur dans ce match (21 pts au total).