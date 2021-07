Pluie, orages...: les prévisions météo des prochains jours

Lundi débutera avec un peu de pluie sur le nord-ouest. Ailleurs le temps sera encore temporairement sec avec parfois des éclaircies. Par la suite, les champs nuageux deviendront plus nombreux, et les pluies ou les averses progresseront de l'ouest au centre; L'après-midi, elles atteindront l'est du pays et pourront être intenses et/ou orageuses par endroits. Les maxima seront compris entre 19 degrés sur les sommets de l'Ardenne ainsi qu'au littoral et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de sud-est. En fin d'après-midi, il deviendra faible et généralement variable et s'orientera au nord-est à la côte.

Mardi , la zone dépressionnaire sera centrée sur l'Allemagne mais de l'air humide et instable, s'enroulant autour de celle-ci, déterminera notre temps. Nous prévoyons alors de fréquentes périodes de pluie ou d'averses pouvant à nouveau être intenses et/ou orageuses. Le risque sera plus marqué dans une bonne moitié nord-ouest du pays. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest; sur l'ouest du pays, il soufflera du secteur nord à nord-ouest et sera parfois assez fort en bord de mer.

Mercredi, nous resterons sous l'influence d'une zone d'air humide et instable associée à la zone dépressionnaire centrée à l'est de notre pays. Nous devrons alors encore composer avec des épisodes de pluie ou d'averses localement orageuses. Les cumuls de précipitations pourraient encore être importants dans certaines régions. La région côtière pourrait rester au sec avec quelques éclaircies. Les maxima seront généralement compris entre 18 et 23 degrés, sous un vent modéré à assez fort, et à la côte même parfois fort, de secteur nord à nord-ouest.

Jeudi, la zone d'air humide et instable pourrait encore s'attarder sur notre pays et donner lieu à des pluies ou des averses avec des précipitations abondantes par endroits, surtout dans l'est. Le temps devrait toutefois devenir plus sec dans (à partir de) la région côtière. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de nord à nord-ouest.

Vendredi, un anticyclone à l'ouest des îles Britanniques dirigera de l'air plus stable sur nos régions; de l'humidité résiduelle restera toutefois confinée dans les basses couches de l'atmosphère. Le temps sera alors plus sec (même si quelques ondées locales resteront possibles) mais souvent nuageux. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de nord à nord-ouest.

Retrouvez les prévisions météo de votre région sur www.lesoir.be/meteo