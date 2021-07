Comité de concertation: de nouvelles mesures sur la table

Ce dimanche, Pedro Facon explique sur Twitter que « la situation épidémiologique actuelle est caractérisée par l’incertitude. Nous savons que les infections sont en forte hausse en raison du variant delta, 50 à 60 % plus infectieux, de l’impact de la suppression progressive des mesures, des contacts et des voyages ». Il explique également que les vaccins, lorsque la vaccination est complète, offrent une protection de 90 à 95 %. Une bonne chose pour lutter contre le variant delta, qui double les chances d’être hospitalisé lorsqu’il est contracté.

« Lors du Comité de concertation de vendredi prochain, nous présenterons une analyse approfondie de la situation et conseillerons les décideurs politiques sur la stratégie et les options à court terme et pour les mois à venir », explique-t-il. Il invite à poursuivre les mesures actuelles : respect de la distanciation sociale et port du masque. Mais aussi à en renforcer d’autres : réglementation des voyages, tests, gestion des épidémies, suivi des contacts, isolement de suivi et de quarantaine.