Comité de concertation: des assouplissements menacés? Voici ce qui était prévu

Ce dimanche, Pedro Facon explique sur Twitter que «la situation épidémiologique actuelle est caractérisée par l’incertitude. Nous savons que les infections sont en forte hausse en raison du variant delta, 50 à 60% plus infectieux, de l’impact de la suppression progressive des mesures, des contacts et des voyages». Il explique également que les vaccins, lorsque la vaccination est complète, offrent une protection de 90 à 95%. Une bonne chose pour lutter contre le variant delta, qui double les chances d’être hospitalisé lorsqu’il est contracté.

«Que faire en cas d’incertitude, comme c’est le cas actuellement? Ne paniquez pas, mais ne vous faites pas d’illusions non plus», déclare M. Facon. Il est important de suivre la situation de près. Son commissariat va «analyser en profondeur» la situation d’ici le prochain Comité de concertation et «conseiller les décideurs politiques sur la stratégie à court terme et pour les mois à venir», a-t-il déclaré.