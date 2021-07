Renaud Lavillenie blessé à la cheville gauche à moins de deux semaines des JO

Le champion olympique 2012 est mal retombé sur le côté du tapis de réception et a dû déclarer forfait. Il doit passer des examens à l’hôpital pour évaluer la gravité de sa blessure, selon son encadrement.

Après plusieurs saisons gâchées par les blessures, le Clermontois avait enfin retrouvé des hauteurs à plus de six mètres cet hiver (6,06 m) avant d’être touché au mollet et de déclarer forfait pour les Championnats d’Europe en salle à Torun.