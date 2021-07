Novak Djokovic «partagé» sur sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo

« J’ai aussi entendu dire qu’il y aurait beaucoup de restrictions dans le village olympique. Il est possible que ne soyons pas autorisés à voir les autres sportifs en compétition. Je ne peux même pas avoir mon cordeur avec moi alors qu’il est un élément très important de mon équipe. Et je suis limité dans le nombre de personnes que je peux prendre avec moi dans mon équipe », a regretté le N.1 mondial.

« Il faudra que je réfléchisse », a-t-il souligné quelques minutes après avoir remporté Wimbledon et s’être ainsi ouvert un peu plus la route du Grand Chelem et même du Golden Slam qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs du tennis et la médaille d’or olympique la même année.