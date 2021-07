Un médicament prescrit contre l’asthme à plus de 150.000 Belges s’avère plus dangereux qu’annoncé

Un médicament contre l’asthme et des allergies, qui est facilement prescrit en Belgique tant pour les adultes que pour les enfants, présente de graves effets secondaires, jusqu’à des pensées suicidaires, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad lundi.

En 1997, le médicament contre l’asthme Montelukast a été mis sur le marché et a petit à petit aussi été prescrit pour les patients allergiques. Mais 25 ans plus tard, les effets secondaires qui peuvent « parfois » survenir, selon la notice, se présentent plus souvent que prévu. Ils sont d’autant plus assez graves : changements de comportement et d’humeur, troubles du sommeil, anxiété, comportement agressif ou hostilité, voire dépression et suicide.