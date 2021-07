La Commission européenne veut convaincre Malte de rouvrir ses frontières et d’utiliser le pass sanitaire

Malte a affirmé vendredi être le premier pays de l’Union européenne à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant ainsi juguler une recrudescence des nouveaux cas de covid. Mais sur la radio publique française France Inter, Didier Reynders a rappelé que l’adoption du pass sanitaire par l’UE s’imposait aux pays membres.

« Il y a eu deux décisions : le certificat qu’on a mis en place et qui s’impose à tous les Etats européens, comme une preuve de votre situation par rapport à la maladie. Et puis il y a une recommandation adoptée par les 27 Etats, qui part de l’idée que le passeport se suffit à lui-même, sauf si la situation sanitaire venait à se détériorer », a expliqué le commissaire. « Nous allons donc discuter avec Malte pour qu’elle accepte les tests PCR », a-t-il ajouté.

Lire aussi Vaccination: personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas

« En fonction du taux de contamination par le variant delta (…), il est normal que l’on reprenne des mesures, de test et de quarantaine, mais pas d’interdiction de voyage », a-t-il poursuivi. La petite île méditerranéenne de 500.000 habitants s’enorgueillit d’être le pays le plus vacciné de l’UE, avec 79 % de la population adulte ayant reçu deux doses de vaccin. Le 27 juin, elle n’avait enregistré aucun nouveau cas mais vendredi, les autorités sanitaires en ont recensé 96, dont 90 % chez des personnes non vaccinées.

Sa décision de ne plus accepter les tests PCR avait été jugée dimanche « contraire aux règles » de l’UE par le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

« On n’a pas toujours bien réussi à se coordonner en Europe pendant cette crise mais pour une fois, on a un pass sanitaire (…) qui est le même partout en Europe » avait-il insisté. « Ce qu’a fait Malte, (…) doit nous alerter sur le fait que si la situation se dégrade, les tentations de fermeture, quelques fois même contraires aux règles, se multiplient », avait-il souligné, tout en relevant qu’il ne s’agissait « pas de sanctionner Malte ».