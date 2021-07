Voyages: le commissaire Corona veut de nouvelles mesures

Ni alarmiste ni lénifiant. Mais soucieux et alerte. Inquiet de la remontée du nombre de cas covid en Belgique et partout à cause du variant delta, le commissaire Corona Pedro Facon appelle à la vigilance sans toutefois crier au loup. Après avoir tweeté ce dimanche que la « situation épidémiologique actuelle est caractérisée par l’incertitude », il confie au Soir qu’il refuse de céder à la panique. Mais invite les politiques à changer leur fusil d’épaule et déposera des propositions de mesures sur la table du Comité de concertation (Codeco) de ce vendredi.