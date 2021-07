Plus de trafic et une vitesse ralentie avec les voitures autonomes (Bureau du plan)

Une automatisation complète du parc automobile entraînerait probablement une augmentation du trafic et une diminution de la vitesse sur les zones déjà congestionnées du réseau routier belge, selon une simulation du Bureau fédéral du plan, diffusée lundi. L'organe fédéral met en garde : "ne soyons pas aveugles devant les autres effets" que les avantages en termes de sécurité routière que les voitures autonomes sont susceptibles d'apporter.

L'organisme fédéral d'études et de prévisions s'est penché sur l'impact d'une automatisation complète du parc automobile belge. Un exercice technique, étant donné que de nombreux paramètres sont difficiles à prévoir. Le Bureau du plan en a tout de même ressorti quelques conclusions provisoires. Ainsi, il est attendu que les voitures autonomes améliorent la fluidité du trafic, grâce à un temps de réaction plus court par rapport aux êtres humains, des intervalles réduits entre les véhicules, une réduction du nombre d'accidents, une meilleure répartition de la circulation sur le réseau, une meilleure synchronisation avec les feux de signalisation et une plus grande stabilité des flux de circulation. Cette fluidité va accroître l'attrait de la voiture et ainsi la demande de transport avec ce véhicule. À l'échelle nationale, la demande devrait augmenter de 1% environ.

En outre, les voitures autonomes vont diminuer le coût du temps passé sur les routes : il ne faudra plus prendre garde au trafic et le trajet en voiture sera moins perçu comme du temps "perdu", renforçant encore l'attrait de la voiture. Le nombre de véhicules/kilomètres en voiture va ainsi augmenter de 18 à 23% par rapport à un scénario sans voitures automatisées. La vitesse sur les routes les plus congestionnées va dès lors chuter, jusqu'à une baisse de 37% dans la zone délimitant le réseau express régional autour de Bruxelles.

Si une voiture autonome coûtera plus cher à l'achat, la baisse de la consommation d'énergie par kilomètre compensera cette hausse ainsi que la diminution des coûts d'assurance. Cette baisse de coûts monétaires entraînera à nouveau une augmentation de la demande de déplacements en voiture, de l'ordre de 2% environ.