Les Diables rouges sur le même pied que l’Italie: voici les favoris des bookmakers… pour la Coupe du monde 2022

L’Euro 2020 étant à peine terminé que les bookmakers se projettent déjà sur les compétitions à venir. Et, plus particulièrement, sur la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si le tournoi ne se déroulera que dans un an et demi, certains sites de paris en ligne ont déjà établi une liste des principaux favoris avec une cote respective. À ce petit jeu-là, c’est le Brésil qui semble le mieux placé, rapporte Het Laatste Nieuws, avec une cote de 6. La Belgique arrivant, elle, en sixième position (cote de 12), à égalité avec l’Italie, sacrée championne d’Europe.

Voici les 10 favoris : 1. Brésil (cote de 6.00) ; 2. France (7.00) ; 3. Angleterre (9.00) ; 4. Espagne (10.00) ; 5. Allemagne (11.00) ; 6. Belgique (12.00) ; 7. Italie (12.00) ; 8. Argentine (13.00) ; 9. Portugal (15.00) ; 10. Pays-Bas (17.00).