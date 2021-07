Plan de relance - Les CPAS et les pouvoirs locaux se prononcent sur le plan de relance wallon

Dans un premier temps, 7,64 milliards d'euros seront mobilisés par le gouvernement wallon, auxquels il faudra ajouter, au premier trimestre 2022, plus de deux milliards issus du fonds Feder et du Fonds social européen.

La fédération s'interroge également sur les moyens qui seront accordés aux centres publics d'action sociale et plaide pour que les actions envisagées dans le Plan wallon - annoncé - de sortie de la pauvreté soient intégrées dans ce plan de relance. "Un plan de relance ne peut fonctionner que s'il intègre, dans ses perspectives de développement socio-économique, l'ensemble de la population, en ce compris les plus démunis." Tous les axes du plan devraient ainsi intégrer des mesures destinées aux "plus pauvres".