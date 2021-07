Un Tour de France «particulièrement dur» pour Julian Alaphilippe

« La nouvelle génération est très forte et portée sur l’attaque. En plus, pendant la première semaine, Mathieu van der Poel roulait comme s’il allait rentrer à la maison le lendemain » (le Néerlandais s’est finalement effacé avant le départ de la 9e étape pour mieux préparer les Jeux olympiques).

Malgré ces deux premières semaines « éprouvantes », le porteur du maillot arc-en-ciel a répété n’avoir « aucun regret », lui qui a enlevé l’étape inaugurale de cette 108e Grande Boucle à Mûr-de-Bretagne.

« J’ai couru comme j’aime le faire, je me suis fait plaisir, et je suis très heureux d’avoir remporté la première étape et porté le maillot jaune. Tout ce qui est pris n’est plus à prendre », s’est-il félicité.

Interrogé sur sa stratégie pour les six dernières étapes, Alaphilippe a confié qu’il ne lui restait « plus beaucoup d’énergie » et que les possibilités de se porter à l’attaque en seraient limitées pour lui.