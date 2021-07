Bruxelles: la Foire du Midi, c’est reparti pour un tour

Cet été, on descend dans le Midi ». Un nouveau slogan pour inviter les amateurs de sensations fortes et autres orgies de smoutebollen à rallier la Foire du Midi, « au cœur de l’été bruxellois » et ce, dès samedi prochain. « La Foire est de retour après une année très compliquée pour les forains, entame Fabian Maingain (Défi), l’échevin des Affaires économiques. C’est le premier grand événement public qui pourra se tenir dans le cadre du plan de déconfinement et de la reprise de l’activité économique ». Car c’est de cela aussi qu’il s’agit. « On sait que, pour certains, la Foire du Midi représente 50 % de leur chiffre d’affaires annuel ».

Au total, on annonce 129 attractions sur un parcours de près de deux kilomètres. A la clé, quelques changements, comme cette nouvelle porte d’entrée du côté des Arts et Métiers (boulevard Poincaré) en raison des travaux menés pour le futur métro 3 avenue de Stalingrad. « On y retrouvera les grandes attractions, celles qui font le plaisir des amateurs de sensations fortes ». Parmi elles, la Turbine et le XXL ou le petit nouveau, le Move-it, avec son axe articulé. A l’autre extrémité, on retrouve la Porte de Hal, comme par le passé.