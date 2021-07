L’Angleterre va lever la plupart des restrictions anti-covid: «Il est temps que notre pays retrouve une vie normale»

A partir de cette date, baptisée «jour de la liberté», la distanciation sociale et le port du masque ne seront plus obligatoires, même si ce dernier reste recommandé dans les endroits publics fermés et très fréquentés, comme les transports en commun. Le télétravail ne sera plus la norme, les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité, les discothèques pourront de nouveau accueillir du public, le service au bar sera de nouveau possible dans les pubs et le nombre de personnes autorisées à se rassembler ne sera plus limité. «Il n’y aura jamais de moment parfait pour réaliser cette étape, parce que nous ne pouvons tout simplement pas éradiquer ce virus», a souligné Sajid Savid. Mais l’été et les vacances scolaires offrent un moment opportun, a-t-il détaillé: attendre plus longtemps, jusqu’à l’hiver par exemple, pourrait donner un avantage au virus, au risque de ne rien pouvoir rouvrir.