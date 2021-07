Démission d’Ihsane Haouach: André Flahaut demande la réunion de la commission parlementaire «P» et «R»

Depuis vendredi soir, la révélation d’une note de la Sûreté de l’Etat sur l’ex-commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes (IEFH), Ihsane Haouach, suscite la controverse et fait l’objet de diverses interprétations. Lundi matin, le Premier ministre, Alexander De Croo, et la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, Sarah Schlitz, se sont expliqués sur ce point. Le chef du gouvernement n’a toutefois pas accédé à la demande de plusieurs députés de consulter la note, classifiée, sous des conditions strictes de sécurité. Le document est en effet réservé aux personnes disposant d’une habilitation de sécurité.

Lire aussi Affaire Haouach: polémique autour du renseignement

L’ex-ministre de la Défense et président de la Chambre souhaite que la commission de suivi puisse se pencher sur cette question. Il estime également que la commission doit discuter du fonctionnement plus général des services de renseignement et des organes qui les contrôlent, à l’heure où des projets de réforme sont envisagés.