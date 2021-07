Mark Cavendish: «Une 35e victoire sur le Tour? Je dois encore survivre à trois étapes de montagne»

Parfaitement bien emmené lors de chacune de ses quatre victoires, ’The Manx Express’ a pu compter sur le soutien de « la meilleure équipe du monde ». « Vous ne pouvez pas être ici juste pour être dans la course. Vous devez tenter votre chance. Je me sens si bien avec ce train. »

Le peloton est à la veille d’un redoutable triptyque pyrénéen. Dimanche, Cavendish a terminé à la 147e et dernière place, entouré de trois de ses équipiers. « Tout le monde pense que le gruppetto c’est bien, qu’on rigole un coup et qu’on s’amuse. Ce n’est pas absolument pas le cas. Je suis chaque fois stressé à l’idée d’arriver dans les délais. On ne parle pas assez du travail effectué par Michael Morkov, Tim Declercq et Dries Devenyns. Je vais devoir survivre aux trois prochaines étapes si je veux encore disputer un sprint. »