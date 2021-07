Les dates de la présidentielle française de 2022 ont été choisies

Une majorité d’avis s’est dégagée lundi pour que le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 se déroule le 10 avril et le second le 24 avril, lors d’une réunion de représentants des partis politiques autour de Gérald Darmanin, a-t-on appris auprès de participants. A l’issue de cette réunion, le ministre de l’Intérieur a affirmé que les dates de la présidentielle 2022 et celles des élections législatives seraient présentées en Conseil des ministres «dans les prochains jours».

Le choix était restreint compte tenu des impératifs fixés par la Constitution. Pour la présidentielle, il n’y a que deux couples de dates possibles: 10 avril/24 avril ou 17 avril/1er mai. Même choix contraint pour les législatives: 5 juin/12 juin ou 12 juin/19 juin. Un majorité s’est dégagée pour un premier tour des législatives le 12 juin et un second tour le 19 juin.