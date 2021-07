Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse au-dessus des 4.200 points

WDP (35,26) et Sofina (376,20) étaient en tête avec des gains de 2,80 et 2,34%, devant Aedifica (120,00) qui gagnait 1,78%. Le BEL 20 était par contre freiné par ses poids lourds AB InBev (58,57) et KBC (65,92), qui abandonnaient 0,53 et 0,57%, Melexis (87,60) reperdant 1,02%.

Solvay (109,90) a cédé de justesse 0,09% alors que UCB (91,40) valait 1,22% de plus que vendredi, arGEN-X (263,00) et Galapagos (58,24) remontant de 0,42 et 0,14%. Proximus (16,76) et Telenet (32,10) s'appréciaient de 1,30 et 0,12% tandis que Orange Belgium (19,24) et Bpost (10,82) gagnaient par ailleurs 1,05 et 2,08%. Aperam (46,81) et Umicore (52,14) étaient en hausse de 0,17 et 1,56%, Elia (92,05) et GBL (96,60) progressant de 1,54 et 1,28%.