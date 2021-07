Zinho Vanheusden, ancien défenseur du Standard, prêté une saison au Genoa par l’Inter Milan

On savait depuis la fin de la semaine dernière que malgré la préférence exprimée à maintes reprises par lui-même et son entourage familial, Zinho Vanheusden ne reviendrait pas au Standard, qui espérait pouvoir conclure avec l’Inter Milan une nouvelle mise à disposition du joueur. C’était sans compter sur la volonté du club lombard, qui après avoir fait parapher au jeune défenseur limbourgeois un nouveau contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2026, a estimé qu’il était préférable qu’il poursuive sa carrière et son écolage dans le Calcio, dans un championnat bien plus compétitif que la Jupiler Pro League.

D’emblée, plusieurs clubs transalpins s’étaient portés candidats pour accueillir le néo-Diable rouge pendant un an, sous forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat. À savoir Genoa, qui partait avec une longueur d’avance, mais aussi Cagliari, Bologne, La Spezia et Sassuolo. Les négociations ont abouti lundi en début de soirée. Zinho Vanheusden sera bel et bien prêté à Genoa, qui avait terminé le championnat 2020-2021 à la onzième place du classement.